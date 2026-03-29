Ancora tu. Sarà ancora una volta l'arbitro francese Clement Turpin a dirigere la finale dei playoff mondiali tra Bosnia Erzegovina e Italia in programma per martedì prossimo a Zenica. Il fischietto francese, sarà coadiuvato da Nicolas Danos e Benjamin Pages come assistenti, Jerome Brisard al VAR e Var Willy Delajod all'AVAR. Turpin aveva diretto la gara del Barbera di qualche anno fa, per la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Macedonia del Nord, vinta dalla Macedonia.