Il Secondo Anello Verde invita il tifo interista a fare sentire la propria voce in un momento particolarmente spinoso della stagione. Dalla propria pagina Instagram, il tifo organizzato nerazzurro lancia un appello a tutti i sostenitori interisti in vista della gara di Pasqua contro la Roma: "Popolo interista, attraversiamo un periodo delicato, dove recenti risultati avversi e discutibili decisioni arbitrali provano a scalfire le nostre certezze. Oggi più che mai è vitale restare compatti, ergendoci fieri e "soli contro tutti" per trascinare la squadra oltre la tempesta. Vi rivolgiamo questo invito oggi, con largo anticipo, affinché ognuno possa organizzarsi al meglio per la cruciale sfida contro la Roma del 5 aprile".
Ecco quindi la richiesta: "Esortiamo chiunque varchi i cancelli dello stadio a portare con sé una sciarpa, una bandiera o un qualsiasi vessillo nerazzurro. Vogliamo fondere ogni singolo settore in un'unica, vibrante manifestazione di sostegno, poiché solo tramutando il Meazza in un fortino inespugnabile daremo ai ragazzi la forza di cui hanno bisogno. Insieme, trasformando la rabbia in energia pura, scriveremo un nuovo capitolo nella gloriosa storia del tifo interista".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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