Anche Cristian Brocchi, intervistato da Sport Mediaset, si è espresso sull'assurda polemica scaturita dall'esultanza di alcuni giocatori della Nazionale immortalata da una telecamera per la vittoria della Bosnia sul Galles: "Si poteva benissimo evitare di far vedere questa cosa, perché in questo momento siamo tutti italiani e io ho sempre detto che in questo momento bisogna evitare che escano delle polemiche perché i giocatori hanno tantissimo peso sulle spalle. Bisognerebbe essere positivi e aiutarli perché tutti vogliamo andare ai Mondiali, quindi sarebbe bello cercare di evitare qualsiasi cosa possa danneggiare i ragazzi. Poi per me non è irrispettoso, perché ci sta preferire una squadra ad un'altra, per una questione tecnica, ambientale; per mille motivi nella storia del calcio preferisci una squadra ad un'altra, ma non perché la reputi inferiore".