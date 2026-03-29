L'Inter è pronta a riabbracciare Lautaro Martinez dopo il lungo periodo di stop per infortunio. Il Toro sta approfittando della sosta e della mancata convocazione dell'Argentina per recuperare la miglior forma fisica in vista del big match di Pasqua contro la Roma, dove sarà titolare in attacco probabilmente al fianco di Pio Esposito e con Marcus Thuram inizialmente in panchina. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport.

L'argentino tornerà a lavorare in gruppo a partire da domani. "La settimana che si apre domani è quella del grande ritorno: di nuovo insieme ai compagni in allenamento, di nuovo in campo - si legge -. E Pasqua per lui sarà, mai come quest’anno, una rinascita. Lì davanti con chi? Presto per avere certezze ma per come sono andate le ultime partite è più probabile che si possa rivedere dal primo minuto con il lanciatissimo Pio Esposito, unico interista a segnare nel mese di marzo, anziché che con un Thuram lontano da quello scintillante della migliore ThuLa".