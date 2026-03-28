Da Manu a Ismael, ma sempre con un Koné in mezzo al campo. Secondo La Gazzetta dello Sport lo scenario è chiaro: se il centrocampista francese dovesse trasferirsi all'Inter, la Roma è pronta a fiondarsi sul canadese del Sassuolo. Le possibilità che i giallorossi debbano salutare Koné entro il 30 giugno sono concrete, soprattutto considerando le esigenze legate al bilancio e al Fair Play Finanziario.

La Roma ha infatti bisogno di fare cassa entro fine giugno e sa bene che l'Inter è alla finestra che osserva la situazione dopo il tentativo della scorsa estate. "Poi saltò tutto anche per l’intermediazione di Claudio Ranieri, che non voleva cedere il centrocampista francese - ricorda la rosea -. Fattispecie però che potrebbe tornare d’attualità presto, soprattutto poi se l’Inter dovesse mettere sul piatto della bilancia una cifra superiore ai 40 milioni e magari anche vicina ai 50. Manu Koné, infatti, è stato pagato dalla Roma due estati fa 18 milioni più 2 di bonus e la prossima estate sarà a bilancio per circa 11 milioni, forse qualcosa in più".

Con queste cifre la plusvalenza sarebbe oltre i 30 milioni di euro, soldi che il Sassuolo chiedere per liberare Ismael, arrivato in Emilia la scorsa estate dall’Olympique Marsiglia per 2,5 milioni di prestito più 10,5 di obbligo condizionato di riscatto (già esercitato a febbraio). L'intreccio è tutt'altro che da escludere.