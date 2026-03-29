Intervistato dal Quotidiano di Puglia, il tecnico Eugenio Fascetti si è soffermato sulla lotta al vertice. Di seguito le sue parole: "L’Inter si era convinta di essere già la vincente, resta la stragrande favorita ma fa bene comunque a guardarsi dietro, sarebbe imperdonabile sciupare anche questa stagione. Il Napoli ha un Conte che si conferma davvero molto bravo e adesso ha recuperato tutti gli infortunati".