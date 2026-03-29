Protagonista con due interventi decisivi, che hanno permesso alla Roma Femminile di avere le meglio sull'Inter e di volare in finale di Coppa Italia, Olivie Lukasova, portiere delle giallorosse, ha parlato così dopo il 2-1 dell'Arena Civica: "Sono davvero contenta per le parate perché stavo lavorando tanto per arrivare a una partita in cui potessi fare interventi come questi - le sue parole ai canali ufficiali del club capitolino -. Ovviamente è sempre bello aiutare la squadra, ma questa vittoria è un traguardo di tutto il gruppo. Abbiamo segnato grandi gol, fatto ottime cose durante la partita e le parate sono solo il mio lavoro. La finale era il nostro obiettivo. Non è stato facile, penso che siamo tutte molto soddisfatte di questo traguardo".