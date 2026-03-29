La posizione di 'finto esterno destro' di Teun Koopmeiners può dare dei vantaggi tattici a Denzel Dumfries, come si è potuto notare nella gara amichevole vinta dai Paesi Bassi contro la Norvegia, nella quale l'interista ha creato quattro occasioni, la sua seconda miglior prestazione a livello di numeri in settanta presenze con la maglia degli Orange. "Con Teun, Denzel gioca più avanzato sulla fascia. E a volte Teun agisce come un centrocampista aggiuntivo. Penso che abbia funzionato bene", il commento del ct Ronald Koeman riportato da NOS.