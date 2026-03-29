Fra tre mesi, al ternine della stagione, in casa Inter potrebbe esserci una mezza rivoluzione. E non solo per i sei giocatori in scadenza di contratto (ad oggi solo il terzo portiere Di Gennaro è certo di rimanere), ovvero Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan: secondo Tuttosport ci sono diversi elementi che potrebbero fare le valigie a fine anno, chi perché a fine ciclo e chi perché può volere un nuova esperienza. "Di sicuro c’è che la dirigenza nerazzurra potrebbe accumulare anche più di 100 milioni considerando i profili in questione, ovvero Bastoni, Dumfries, Frattesi, Calhanoglu e Thuram", scrive il quotidiano torinese.

Oaktree ha garantito alla dirigenza che avrà un budget all'altezza che potrebbe gonfiarsi ulteriormente grazie a qualche addio di spessore. Dumfries ha una clausola rescissoria da 25 milioni, Calhanoglu è da tempo un obiettivo del Galatasaray e Bastoni (valutato almeno 70 milioni di euro) è al centro delle voci che lo vogliono nel mirino del Barcellona, anche se tra club non esiste ancora una trattativa. Più che probabile l'addio di Frattesi (dovrebbe portare 30-35 milioni), mentre bisognerà quello che sarà il futuro di Thuram, che in caso di proposta da 60 milioni può cambiare aria.