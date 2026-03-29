Ciriaco Sforza, intervistato dal quotidiano AbendZeitung, rivive la sua carriera da calciatore rimarcando i propri pensieri negativi sulla parentesi all'Inter: "Ho trascorso 15 anni in Germania; è la mia seconda casa. Con il Bayern Monaco ho vinto la Coppa Intercontinentale, la Champions League, la Coppa UEFA e il campionato tedesco, proprio come avevo fatto in precedenza con il Kaiserslautern. Ma vincere tutto con il Bayern e poter giocare per un club del genere, cos'altro si può desiderare? Solo il trasferimento da Monaco all'Inter nel 1996 è stato, col senno di poi, un errore".

Perché?

"Non ho resistito alla tentazione. I miei genitori sono italiani, e poi Roy Hodgson, che prima era il mio allenatore in nazionale, è diventato allenatore dell'Inter. Mi ha convinto a trasferirmi lì. Ma il Bayern Monaco è un mondo a parte. Per fortuna, sono riuscito a tornare qualche anno dopo".