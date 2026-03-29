L'infortunio rimediato da Wesley nell'amichevole tra Brasile e Francia tiene in ansa la Roma, prossima avversaria dell'Inter in campionato. Il laterale oggi è atteso a Trigoria e si sottoporrà a nuovi esami dopo la prima diagnosi di lesione muscolare fatta dallo staff medico verdeoro: l'ipotesi più tragica disegnata dal Corriere dello Sport lo porterebbe a saltare le partite contro Inter, Pisa, Atalanta e Bologna, tornando a fine aprile. "Sembra abbastanza probabile, in qualsiasi caso, il forfait per la partitissima di San Siro nel giorno di Pasqua", scrive il quotidiano.

Da valutare anche le condizioni di Zaki Celik (il turco non è al top) e di Mario Hermoso, alle prese con qualche acciacco al polpaccio sinistro: non sembra nulla preoccupante, ieri lo spagnolo si è allenato con una fasciatura per tutta la seduta.