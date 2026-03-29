L'ex giocatore del Rennes, Kader Meïté, difende le sue scelte ponderate e spiega le ragioni del suo trasferimento all'Al-Hilal ai microfoni della rivista Onze Mondial. Sottolineando il ruolo avuto nella trattativa da Simone Inzaghi, che ha usato una carta particolare: "Mi ha presentato un progetto molto chiaro; mi ha parlato di quello che aveva realizzato con Marcus Thuram. Sono venuto qui per trovare questo livello di sfida e diventerò un giocatore migliore".

Così come Yoan Bonny, anche Meité ha deciso di difendere i colori della Costa d'Avorio: "Voglio rappresentare il paese dei miei genitori; non è una scelta di carriera, è qualcosa che devo scegliere. Dimostreremo che si sbagliano, coloro che pensano che queste scelte non siano quelle giuste".