"La Germania ha dimostrato di avere elementi di qualità. Noi siamo stati efficaci in attacco segnando gol di pregevole fattura, ma abbiamo anche concesso troppo in difesa. Con un po' di concentrazione in più avremmo potuto evitare 1 o 2 gol". Questa la sintesi fatta alla RSI da Murat Yakin, ct della Svizzera, dopo il test match di lusso perso 4-3 dagli elvetici contro la Germania, a Basilea. Una sfida nella quale la retroguardia guidata da Manuel Akanji ha mostrato qualche falla.