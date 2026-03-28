Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Pancaro ha analizzato la prestazione della Italia, soffermandosi sia sull’aspetto mentale che su quello tecnico.

“Mi ha lasciato la gioia della vittoria, che era la cosa più importante. Nel primo tempo la squadra è stata contratta, potevano riemergere i fantasmi del passato. Poi però si è sciolta e ha vinto con merito, trascinata da un grandissimo giocatore come Sandro Tonali”.

Sulle possibili scelte per il prossimo impegno, Pancaro si è detto favorevole alla continuità: “Di solito squadra che vince non si cambia. Gli esterni hanno fatto bene, anche se Leonardo Spinazzola e Palestra sono molto forti. Personalmente confermerei l’undici che ha vinto”.

Infine, un passaggio sulla corsa scudetto in Serie A: “Non è affatto chiusa. L’Inter sente la pressione di Milan e Napoli: bisogna capire fino a che punto crederanno nel titolo”.