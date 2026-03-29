Prima dell'inizio della gara contro la Roma che vale un posto per la finale di Coppa Italia, Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter Women, ha presentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo lavorato per questo, le ragazze sono state brave. Ho detto loro prima della partita che si sono guadagnate questa possibilità col lavoro e col sacrificio ed è giusto che se la godano fino alla fine. Sono molto fiducioso perché so dell'importanza della partita e potremo fare qualcosa di importante; le ho viste molto motivate, anche se il campo dirà l'ultima parola. Sicuramente c'è anche la rabbia per non aver ottenuto qualcosa in più contro di loro, il passaggio del turno sarebbe una cosa troppo importante, gliel'ho ricordato e spero che oggi lo portino con loro".