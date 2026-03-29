Lautaro Martinez e Henrikh Mkhitaryan continuano a sudare ad Appiano Gentile e puntano il rientro in campo. I due giocatori nerazzurri - informa il Corriere dello Sport - stanno lavorando per mettersi alle spalle gli infortuni e lo faranno anche oggi, mentre il resto della squadra interista riprenderà martedì pomeriggio dopo il riposo concesso da Chivu. Alla ripresa dovrebbe rivedersi anche Marcus Thuram, che sarà i primi nazionali a rientrare a Milano.