"Il gol in contropiede sbagliato da Retegui a inizio ripresa sullo 0-0 e l'ingresso di Pio, molto positivo come succede spesso anche in campionato, hanno fatto schizzare in alto le quotazioni del 20enne interista per un posto da titolare", si legge sul Corriere della Sera a proposito delle scelte che Rino Gattuso dovrà prendere per martedì sera. Scelta che potrebbe essere indirizzata, o quantomeno consigliata, dalle indicazioni mandate dalla New Balance Arena per Italia-Irlanda del Nord.

"Il boato di Bergamo al suo ingresso (di Pio Esposito, ndr) è un'indicazione di voto molto esplicita, ma Gattuso è un allenatore attento alle dinamiche di gruppo" e conosce bene l'importanza e la centralità di Mateo Retegui, giocatore che lui stesso ha messo al centro del villaggio. "Non sarebbe quindi una sorpresa rivedere dal primo minuto martedì a Zenica Mateo al centro dell'attacco, in coppia con Kean: il doppio centravanti varato da Gattuso in fin dei conti nasce con loro. E Pio sta crescendo, in azzurro come nell'Inter, alle spalle di una coppia titolare ben definita: l'adrenalina dell'ingresso dalla panchina per adesso sembra dargli più sprint rispetto alla pressione di una maglia da titolare. Anche su questo ragiona il ct".