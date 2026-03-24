Con la complicità della sosta per le Nazionali, arriva qualche sorriso in casa Roma, dove Gian Piero Gasperini ha incassato una notizia positiva in vista dell'Inter, avversario da affrontare al rientro dalla pausa del campionato. A Trigoria oggi, Matias Soulè è tornato ad allenarsi in gruppo.

Un rientro insieme ai compagni che fa ben sperare dopo la lunga assenza dovuta alla fastidiosa pubalgia rimediata che lo tiene ai box da più di 50 giorni. L'argentino è tornato a disposizione dell'allenatore della squadra e, al netto della cautela con la quale i giallorossi gestiranno il rientro, potrebbe essere convocato per la sfida in casa dell'Inter. 

Sezione: L'avversario / Data: Mar 24 marzo 2026 alle 17:43
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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