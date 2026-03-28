Sebbene non siano ancora iniziate trattative formali, il Barcellona ha sondato il terreno con Alessandro Bastoni, che ha espresso il desiderio di vestire la maglia del club la prossima stagione. A rivelarlo è il quotidiano Marca, che aggiunge come Bastoni sarebbe ben disposto a trasferirsi e a giocare al Camp Nou. Anche l'Inter si è mostrata aperta alle trattative, sebbene i colloqui tra i due club non siano ancora iniziati.

Il problema sarà il prezzo del giocatore. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 70 milioni di euro, una cifra molto elevata. Inoltre, il Barcellona continua ad avere difficoltà con le normative del Fair Play Finanziario per il prossimo esercizio. Sebbene siano fiduciosi di raggiungere l'obiettivo dell'1:1 nella prossima finestra di mercato, ciò non significa che avranno carta bianca, poiché dovranno comunque risanare i conti dopo l'acquisto dell'attaccante.