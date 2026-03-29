Solo la prova del campo dirà se la Nazionale francese attuale è più forte competitiva di quella del Mondiale 2022, che in Qatar arrivò a un centimetro dalla gloria salvo poi perdere ai rigori contro l'Argentina. A dirlo è Kylian Mbappé, il 'ponte' tra le due formazioni di Didier Deschamps: "Questa ha più talento, più potenziale, ma non so se sia più forte. Saranno i risultati a dirlo - ha spiegato l'asso del Real Madrid a Téléfoot -. Per quanto riguarda il talento, credo di sì. Quando vedi i giocatori, come giocano, il loro potenziale... C'è una reale possibilità di raggiungere grandi traguardi con questa squadra".