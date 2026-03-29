L'ex difensore bosniaco di SPAL, Genoa e Sampdoria Ervin Zukanovic, intervistato da Il Secolo XIX, ha parlato dello spareggio Mondiale di martedì tra la sua Nazionale e l'Italia. Partita che potrebbe vedere protagonista dal primo minuto Francesco Pio Esposito del quale parla così: ""Forte ma molto giovane, la Nazionale non è come il club: giochi con un peso maggiore".

Tra i difensori della Bosnia di oggi c'è Tarik Muharemovic, giocatore del Sassuolo che interessa molto all'Inter: "È il mio erede: tosto, giovane, mancino. Io sono arrivato in Serie A a 26 anni, lui ha iniziato subito in Italia. Se resta coi piedi per terra, diventerà da big".