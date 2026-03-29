Mentre dal Brasile si escludono le piste americane e arabe, le voci sul futuro di Casemiro in Spagna sono di diverso canto. L'ex stella del Real Madrid è, secondo AS, in una morsa di tentazioni tra l'Inter Miami e l'Al Nassr di Ronaldo. La famiglia dell'ex Blancos sembrerebbe tifare per il trasferimento in MLS e i contatti con i Miamians procedono in modo positivo come fa sapere il quotidiano iberico che però sottolinea: non è ancora stata presa una decisione definitiva, ma le parti sono molto, molto vicine e il giocatore è vicino a pronunciare il sì al club di Leo Messi.

L'Inter Miami cerca il sostituto di Busquets e Casemiro è considerato la migliore alternativa possibile. Certo, gli americani sono lontani dalla proposta saudita, ma il brasiliano è incline a continuare la sua carriera in Florida, preferendo il lato professionale a quello economico. Momentaneamente anche lo United ha avanzato una proposta di rinnovo contrattuale con un aumento d'ingaggio, ma la decisione del brasiliano è quella di concludere la sua esperienza all'Old Trafford.