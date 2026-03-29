Francesco Totti, ex bandiera della Roma, parla della prossima sfida di campionato che vedrà i giallorossi opposti all'Inter a Pasqua: "Sarà una partita difficlissima, perché l'Inter deve assolutamente vincere il campionato mentre la Roma deve mantenere la scia di Como e Juve. A San Siro non è mai facile. Ma bisogna andare lì a fare punti, giocando a viso aperto e facendo la partita. Il Como per ora è favorito per il quarto posto".