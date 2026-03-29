Mentre Alessandro Bastoni pensa alla gara da affrontare con l'Italia martedì prossimo contro la Bosnia con l'obiettivo di agguantare la qualificazione al Mondiale, i rumors sul suo futuro continuano a farsi sempre più insistenti. In Spagna si spinge parecchio sull'acceleratore e a Madrid spira vento di ottimismo sulla trattativa. A fare un punto della situazione è Matteo Moretto che nelle scorse ore ha parlato di negoziazioni in corso tra Barcellona e il giocatore dell'Inter.

Il difensore nerazzurro starebbe già discutendo i dettagli dell'eventuale contratto da sottoscrivere con i blaugrana, club che ha già incassato l'apertura da parte del classe '99, disponibile a firmare con i catalani. Al momento però non sono ancora in corso trattative ufficiali tra Barcellona e Inter.