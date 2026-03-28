Il nome di Casemiro è destinato a diventare uno dei più discussi del prossimo mercato estivo. Il centrocampista, attualmente sotto contratto con il Manchester United fino al 2026, è infatti al centro di diverse valutazioni e potrebbe lasciare la Premier League nelle prossime sessioni di mercato.

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Tupi, anche l’Inter starebbe monitorando la situazione del giocatore, considerandolo una possibile opportunità per rinforzare il centrocampo nerazzurro.

La posizione del club inglese sarebbe chiara: al momento non è previsto un rinnovo di contratto, aprendo così scenari concreti per una possibile partenza del brasiliano.

Sul futuro del giocatore emerge inoltre una linea precisa legata alle sue priorità sportive: “Il centrocampista intende valutare attentamente ogni progetto sportivo. La competitività del campionato, la partecipazione alle coppe europee, lo stile di gioco dell’allenatore e il ruolo in campo hanno un peso pari, se non superiore, rispetto all’aspetto economico”. No, dunque, a eventuali offerte provenienti dai campionati arabi o dalla MLS.