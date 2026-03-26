Matias Soulé è pronto a tornare in campo dopo i problemi con la pubalgia. E con lui, sottolinea La Gazzetta dello Sport, è un'altra Roma. La media punti a partita è di 1,88 con l'argentino, di 1,40 senza. Ieri ha svolto la seduta in gruppo, così come martedì. Se oggi arriverà il terzo consecutivo sarebbe un segnale importante. Giocherà presumibilmente a destra, con Malen in mezzo.