Tante discipline, una sola passione, quella per il calcio. A tradurre in pratica queste parole sono stati gli oltre 100 atleti che si sono ritrovati questa mattina presso il Konami Youth Development Centre per un torneo di calcio per tutte le abilità, quattro incontri per dire insieme “We Are Sport”. Protagonisti dell’iniziativa sono gli atleti delle tre squadre Special dell’Inter: calcio per ipovedenti in collaborazione con Real Eyes Sport di Daniele Cassioli, powerchair football con gli Snakes Milano e Divisione Calcio Paralimpico FIGC dedicata a persone con disabilità cognitiva, la prima squadra “adottata” dall’Inter e gestita da ASD Sporting4E.

Insieme a loro sui campi di Interello si sono sfidati ragazze e ragazzi del Settore Giovanile e squadre di calcio inclusivo del territorio: dalla Bebe Vio Academy, alle associazioni Accademia Isola Bergamasca (parte dell’Inter Grassroots Program) e Calcio Integrato Cesano Maderno. Per i ragazzi del Settore Giovanile nerazzurro che frequentano la seconda superiore dell’Inter College, questa mattinata di divertimento e di vicinanza simbolica alle squadre Special si inserisce in un percorso di formazione sulla disabilità e sul valore dell’inclusione nella pratica sportiva, realizzato nell’ambito del progetto contro la discriminazione nel calcio UEFA Outraged. Al termine del torneo, tutti gli atleti si sono riuniti per un rinfresco organizzato insieme al servizio di catering inclusivo Pit’sa.