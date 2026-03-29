"La cosa più importante era vincere e passare alla finale. Ora ci giocheremo tutto in questa partita da dentro o fuori, ci stiamo preparando". Così Federico Gatti, intervistato da RAI Sport, ripensa al match contro l'Irlanda del Nord di giovedì e si prepara alla gara di Zenica contro la Bosnia, nella quale l'Italia di Rino Gattuso si gioca l'accesso ai Mondiali del 2026.

Ci sarà da affrontare una vecchia conoscenza del nostro calcio come Edin Dzeko: "Ci ho giocato contro al primo anno di Juventus, contro l'Inter: attaccante molto forte, la sua carriera parla per lui. Cercheremo tutte le energie per portarci a casa una partita che può cambiare il futuro di ognuno di noi, e giocheremo per la nazione".