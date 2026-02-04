Altra delusione stagionale per il Torino, che dopo aver eliminato la Roma agli ottavi di Coppa Italia è costretto ad abbandonare la competizione ai quarti a causa del ko con l'Inter. Il tecnico granata Marco Baroni offre la sua analisi a SportMediaset: "Sono soddisfatto della prestazione. Nel primo tempo siamo stati ordinati ma passivi, potevamo portare maggior pressione. Nel secondo molto meglio, potevamo fare meglio nei gol ma la squadra è viva e ci ha creduto. Sono contento. Avevamo tre ragazzi in campo che avevano fatto due allenamenti con noi, ma sono soddisfatto".

Sono queste le prestazioni che vi possono riavvicinare al pubblico?

"Assolutamente, la squadra deve dare tutto. Abbiamo iniziato una strada e ci crediamo, tutti insieme dobbiamo cambiare marcia: questo è il sentimento mio e della squadra. Possiamo fare di più e questo lo andremo a cercare".

Affiderai a Prati la regia?

"Ha fatto molto bene anche nel secondo tempo quando l'ho alzato da mezzala. È un ragazzo che volevamo. Molti hanno pagato le 6 partite in 21 giorni, questo magari ci ha portato a qualche infortunio in più ma ora stanno rientrando quasi tutti. Dobbiamo portarci via la prestazione e lavorare con più convinzione, anche se non passare il turno dispiace".