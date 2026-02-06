Domenica notte, a Santa Clara in California, New England Patriots e Seattle Seahawks si giocheranno la 60esima edizione del Superbowl, l'atto conclusivo del campionato NFL che calamita milioni di spettatori in tutto il mondo. In vista del grande evento, Bobo Vieri gioca a stilare un elenco di giocatori nerazzurri che a suo dire farebbero grandi cose nel football americano: "Metterei Hakan Calhanoglu quarterback, lui è il maestro. Poi metterei Denzel Dumfries come wide receiver, Francesco Acerbi linebacker, Alessandro Bastoni defensive lineman e Stefan de Vrij running back".

Vieri crea la squadra NFL perfetta in 25 secondi ⏳ pic.twitter.com/32JBA8Vypp — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 6, 2026