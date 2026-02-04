Nonostante il pesante turnover, l'Inter supera l'ostacolo Torino ai quarti di finale e si guadagna un posto in semifinale. Raggiunto da SportMediaset, Sandro Kulenovic commenta a caldo l'esito della sfida dell'U-Power Stadium di Monza in cui è anche andato in gol: "Meritavamo di più, abbiamo lasciato tutto in campo. È un peccato, l'Inter ha vinto e va in semifinale".

Come potete spostare le prestazioni dalla Coppa Italia al campionato?

"Non lo so, io sono arrivato 5 giorni fa, ho fatto due partite e ho visto una squadra che vuole lottare con determinazione".

L'Inter è la più forte d'Italia?

"Vediamo quando finisce la stagione".

Il tuo obiettivo personale?

"Non ho ambizioni personali, voglio aiutare la squadra. Questo è il mio lavoro qua".