Il tecnico del Torino Marco Baroni è deluso per l'eliminazione in Coppa Italia e non ne fa mistero in conferenza stampa. "Una partita da dentro o fuori, siamo dispiaciuti ma nel primo tempo la squadra è stata ordinata ma troppo passiva sulla palla. Nel secondo tempo siamo stati più ordinati, siamo andati ad aggredire, sulle due situazioni del gol potevamo fare meglio ma la squadra ha fatto una buona prestazione, ci sono le basi per lavorare e migliorare perché vogliamo farlo. Abbiamo mandato in campo tre giocatori con pochissimi allenamenti, abbiamo tanti infortunati che speriamo possano rientrare. Spirito, atteggiamento, ci sono state cose molto buone".

Si ricomincia a vedere fiducia e autostima, stai ritrovando il passo giusto?

"Abbiamo passato una settimana complicata, abbiamo tirato una linea e su questa linea vogliamo alzare i giri. In un momento delicato con tanti infortuni, mercato aperto, pochissimi allenamenti per alcuni, ci sono tante cose positive e adesso lavoreremo molto su quello".

Cosa non ha funzionato con Asllani?

"Non mi piace parlare degli assenti, ma è un grande professionista, un giocatore bravo, abbiamo fatto delle valutazioni e nel complesso abbiamo deciso di trovare altri soluzioni. Con noi non ha mai sbagliato niente sia dal punto di vista comportamentale che del gioco. Ma a volte ci sono caratteristiche diverse, abbiamo recuperato alcuni infortunati e abbiamo deciso di lavorare su un giocatore di nostra proprietà puntando su di lui".

Obrador alla prima da titolare come lo giudica?

"Molto bene, primo tempo ordinato ma poteva essere più aggressivo. Secondo tempo si è sciolto, ha spinto finché ha avuto energie. Aveva pochi minuti nelle gambe e qualcosa pagano questi ragazzi fisicamente ma tutti i nuovi hanno fatto bene. Oggi prestazione maiuscola, il giocatore che ci serviva".