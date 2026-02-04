L'autore del gol del Torino Sandro Kulenovic si presenta in conferenza stampa a fine partita con ancora indosso la maglia di gioco, per commentare l'eliminazione dei granata ad opera dei nerazzurri: "Sono molto contento e orgoglioso di poter aiutare la squadra, ma ha vinto l'Inter anche se abbiamo dato tutto. Per me la squadra è più importante del singolo e quindi mi spiace".

Cosa ti chiede Baroni in questo 3-5-2, ti trovi meglio da prima punta o dietro?

"Sono arrivati 5 giorni fa, devo imparare queste cose tattiche ma faccio tutto quello che vuole il mister, con il tempo andrà sempre meglio".

Il tuo idolo da bambino?

"Mario Mandzukic, sono cresciuto con lui".