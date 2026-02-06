Luca Di Maggio sarà titolare domani nel Padova che affronterà la Juve Stabia al Romeo Menti. Il tecnico del Biancoscudo Matteo Andreoletti ha annunciato la presenza del centrocampista di scuola Inter, definendolo quasi un premio per quanto fatto vedere non solo in occasione della gara persa contro il Monza nell'ultimo turno di campionato: "Domani gioca. Non solo per la partita che ha fatto contro il Monza ma anche per l'ottima settimana che ha fatto. Ha energie positive e ci sta dando grande entusiasmo".