Intervistato da Sky Sport, l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha parlato così del momento dei neroverdi e della sfida che attende i neroverdi alle 18 di domenica, avversaria proprio l'Inter: "Abbiamo passato un mesetto con un po' di difficoltà ma ci tenevamo a far bene a Pisa e ci siamo riusciti. A Bergamo contro l'Atalanta abbiamo fatto una grandissima gara in questa stagione. Quest'anno riusciamo a stare dentro la partita per tutti i novanta minuti e questo è un plus".

Contro le big è andato spesso a segno.

"Mi piace segnare contro tutte le squadre. Contro l'Inter ho fatto tanti gol, e assist, magari fare un altro gollettino la prossima giornata non sarebbe male. Quello degli otto gol fatti contro l'Inter che ricordo di più è quello a San Siro quando vincemmo 2-1 con la rete mia e quella di Politano, con Iachini in panchina".

Una vita passata al Sassuolo.

"Essere una bandiera di questo club è motivo di grandissimo orgoglio, sono legato a questi colori, alla famiglia Squinzi e a Carnevali. Li ringrazierò a vita".

Pensa mai di poter tornare in Nazionale?

"Il sogno di vestire la maglia azzurra è sempre stato lì fin da bambino, ho vinto l'Europeo, altro motivo di orgoglio e sono sempre pronto a dare mano alla Nazionale, se mi richiamassero. Passa tutto dal Sassuolo, ci conto e ci tengo a raggiungere un'altra convocazione".