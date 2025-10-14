Nuova avventura professionale per Francesco Moriero che torna in panchina. L'ex calciatore dell'Inter tornerà alla guida di una squadra ripartendo ancora dall'Albania. Dopo Dinamo Tirana e Laci, l'ex esterno nerazzurro sposa la causa del Flamurtari.

"Siamo lieti di annunciare la nomina di Francesco Moriero come nuovo allenatore della squadra. Con una ricca carriera da calciatore in Serie A e una vasta esperienza di allenatore in Italia e all'estero, Moriero porta professionalità, passione e una chiara visione per lo sviluppo della squadra. Insieme verso grandi obiettivi. Benvenuto nella nostra famiglia, Mister Francesco Moriero" si legge nel comunicato del club.