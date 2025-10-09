"Quello contro il Lille è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera. Il primo a questo livello per me", ha ammesso Artem Dovbyk al canale Youtube Vzbirna dove è intervenuto e dove ha parlato della delusione incassata con il doppio errore dal dischetto nell'ultima partita di Europa League giocata con la sua Roma, prossimo avversario dell'Inter.

"Al contrario, la squadra ha sostenuto tutti e il giorno dopo non si è parlato del fatto che non abbiamo segnato tre rigori. Si è analizzato più approfonditamente l'andamento generale della partita. Poiché la partita era difficile, abbiamo giocato in modo non adatto al nostro livello. Poi da solo ho analizzato e pensato al motivo dei due errori. Devo trarre delle conclusioni. Lo farò. L'unica cosa di cui mi pento è di non aver tirato il terzo. Davvero, non scherzo. Una cosa di cui mi dispiace tanto" ha detto.