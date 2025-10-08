Il presidente della Roma Dan Friedkin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti a margine della 32esima assemblea generale della EFC che si sta svolgendo in questi giorni al Roma Cavalieri Waldorf Hotel e si è soffermato sul lavoro di Gian Piero Gasperini e sui risultati ottenuti dalla squadra giallorossa, prossima avversaria dell'Inter in campionato:

Quali sono le sue sensazioni rispetto alla squadra?

"Ottime sensazioni, ma ovviamente è molto presto. Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso, ma credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi. Stiamo facendo molti sperimenti".

Cosa ne pensa di Gasperini?

"È fantastico, la sua etica del lavoro è incredibile. Ha molte richieste, lavora duro ed è molto serio. Siamo molto allineati con il suo stile di allenamento, parliamo spesso e lavoriamo a stretto contatto. Non potremmo essere più felici di questo".