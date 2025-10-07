Così come l'Inter, che venerdì andrà a Bengasi per giocare contro l'Atletico Madrid, anche la Roma potrebbe sostenere un'amichevole per mantenere alto il ritmo in vista del big match dell'Olimpico proprio contro i nerazzurri di sabato 18. Questa, secondo La Repubblica, è la volontà di Gian Piero Gasperini, tecnico giallorosso: visto che tanti giocatori importanti sono rimasti nella Capitale, da Matias Soulé a Mile Svilar passando per Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi, Gasp vuole sfruttare l'occasione anche per provare qualche soluzione tattica alternativa.