Sotto gli occhi del presidente Dan Friedkin, la Roma ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro l'Inter alla ripresa del campionato. Ancora nessuna buona notizia dall'infermeria per Gian Piero Gasperini, visto che Angelino è ancora influenzato e non si è allenato con i compagni. Lavoro a parte anche per Wesley e Leon Bailey.