Ieri sera, presso il salone delle feste dell’Hotel Bigio di San Pellegrino Terme, Piero Volpi, responsabile medico dell'Inter, è stato insignito del 'Premio Angelo Quarenghi'. "Proprio come il nostro indimenticato Quarenghi, il prof. Volpi si distingue in eleganza e signorilità, oltre ad essere un medico straordinario. Con questo premio abbiamo tracciato un ponte ideale tra la Grande Inter e l’Inter attuale, da Quarenghi a Volpi un cerchio che si chiude per continuare la storia della medicina sportiva, sempre nel segno della stessa, grande passione per il calcio", ha dichiarato durante la cerimonia di consegna del premio il dottor Giampietro Salvi, presidente del 'Comitato Coppa Angelo Quarenghi'.