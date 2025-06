Pressoché delineata la formazione che Domenec Torrent, allenatore del Monterrey, manderà in campo questa notte al Rose Bowl per sfidare l'Inter per la prima gara del Mondiale per Club. Annunciato il forfait del nuovo acquisto Santiago Mele, in porta ci sarà Esteban Andrada, protetto da una linea difensiva con Ricardo Chávez e Luis Reyes sulle fasce e Stefan Medina e il leader del gruppo Sergio Ramos in mezzo, con l'ex Real Madrid al rientro dopo l'infortunio.

Chiavi del centrocampo affidate a Jorge Rodríguez, Nelson Deossa e Iker Fimbres, mente in avanti, Sergio Canales e Jesús Manuel Corona si occuperebbero di supportare Germán Berterame, capocannoniere e principale risorsa offensiva della squadra.