Venerdì sera, a San Siro, Inter e Cagliari si troveranno di fronte per la novantesima volta in Serie A. Un confronto diretto che vede i nerazzurri avanti nel bilancio complessivo con 46 vittorie contro le 14 dei sardi; 29 pareggi completano il quadro. In questi incroci, i milanesi hanno messo a segno 157 gol come nessuna squadra è riuscita a fare nella competizione.

Se si prendono in esame le ultime 13 sfide tra le due compagini, l'Inter ha collezionato 13 vittorie e due pareggi, perdendo solo una volta nella stagione 2018/19. Negli ultimi otto precedenti, inoltre, i nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni, conquistando 7 vittorie e un pareggio.