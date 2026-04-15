Durante Liverpool-PSG di Champions League, Hugo Ekitiké ha riportato la rottura del tendine d’Achille, un infortunio gravissimo che gli farà saltare i Mondiali e buona parte della prossima stagione. La notizia ha raggiunto anche Didier Deschamps, ct della Francia, che ha voluto mandare un messaggio al suo giocatore: "Hugo ha subito un grave infortunio martedì sera contro il PSG. La gravità dell'infortunio gli impedirà purtroppo di terminare la stagione con il Liverpool e di partecipare ai Mondiali - le parole di DD riportate sul profilo X 'Equipe de France' -.

Hugo è uno dei circa dieci giovani giocatori che hanno esordito in nazionale negli ultimi mesi. Si era integrato perfettamente nel gruppo, sia in campo che fuori. Questo infortunio è un duro colpo per lui, ovviamente, ma anche per la nazionale francese.

La sua delusione è immensa. Hugo tornerà al suo meglio, ne sono sicuro. Ma volevo esprimergli il mio pieno sostegno, così come quello di tutto lo staff. Sappiamo che sarà con la Francia al fianco della nazionale e tutti noi pensiamo a lui".