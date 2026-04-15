Il futuro di Alessandro Bastoni sembra diviso tra la permanenza all'Inter e il Barcellona, club sempre più interessato al difensore. L'ultimo aggiornamento è rappresentato dalla presenza di una potenziale contropartita da inserire nella trattativa tra i due club per il passaggio in blaugrana di Bastoni: si tratta di calciatore molto apprezzzato dal club nerazzurro ovvero Hector Fort, terzino destro classe 2006 al momento in prestito all'Elche (RILEGGI QUI).

Insomma, le sirene del Barça suonano sempre con più forza. E anche i bookmaker mettono in lavagna lo scenario: secondo i betting analyst di Planetwin365 e Betflag, stando a quanto riporta il sito specializzato su Agipronews, il passaggio in Liga di Bastoni è fissato a quota 2,00, complici anche le rumorose polemiche legate al 'caso Kalulu' durante l'ultimo Inter-Juventus fino ad arrivare all'espulsione con la Nazionale nel playoff Mondiale perso contro la Bosnia e letale agli azzurri di Gennaro Gattuso.