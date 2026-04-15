Giornata da ricordare oggi per Nadia Battocletti, ospite speciale nel centro sportivo dell'Inter, sua squadra del cuore. Dopo aver incontrato Cristian Chivu e i giocatori, la mezzofondista che ha conquistato una storica medaglia d'argento nei 10.000 metri piani ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha parlato così ai canali ufficiali del club (l'intervista completa): "Sono molto felice di essere qui, io sono interista fin da bambina, quindi diciamo che è davvero un'emozione la mia prima volta. E allo stesso tempo è la seconda per il mio papà, quindi sono davvero molto felice di poter condividere questa esperienza con lui".

La tua passione è nata grazie alla tua famiglia.

"Sì, esatto, la mia passione è nata grazie a papà che è stato sempre interista. E' iniziata quando papà mi ha regalato questo enorme orsacchione con la sciarpetta tipica dell'Inter con i colori della squadra e quindi da lì, ovviamente, c'è stata pura passione".

Il ricordo più bello in chiave interista.

"In realtà, ho tantissimi ricordi, da quando avevo circa 9-10 anni. Ovviamente la finale di Champions è quella che ricordo con davvero più gioia. Perché comunque l'ho condivisa in famiglia, l'abbiamo guardata tutti davanti alla TV, e quindi è un ricordo davvero molto speciale per me"-

Qual è una cosa invece che ti piace di più di questa Inter?

"Ovviamente io sono 'fan lover' di Lautaro, quindi sono davvero molto felice di averlo visto quest'anno. In realtà, quello che mi piace di più è l'affiatamento, la voglia di voler conquistare e di raggiungere gli obiettivi che ci sono preposti. Quindi sono davvero molto felice di vedere una Inter così".