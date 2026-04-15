I cross saranno un possibile tema durante Inter-Cagliari, gara valida per la 33esima giornata di Serie A, in programma domenica sera, a San Siro. Spulciando le statistiche di questo campionato, infatti, si nota che la squadra di Cristian Chivu primeggia nel torneo con ventuno delle 75 reti realizzate a seguito di un cross. Al contrario, i sardi di Fabio Pisacane soffrono questa situazione classificandosi al penultimo posto per reti subito dopo un cross, undici, una in meno del solo Hellas Verona. 

Sezione: Stats / Data: Mer 15 aprile 2026 alle 22:26
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.