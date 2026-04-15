Con l'iniziativa di FC Internazionale Milano, insieme a Sony Music Italy, con un’iniziativa che intreccia musica e calcio per rende omaggio ai Pink Floyd in occasione del 50esimo anniversario di 'Wish You Were Here', uno degli album più iconici di sempre, non solo della storia del gruppo londinese, ma anche dell'intero panorama musicale, riportando allo stesso tempo alla luce un capitolo poco conosciuto della storia della band: quello del Pink Floyd Footballl Club.

In occasione dell'iniziativa articolata anche attraverso una collezione che vede in primo piano un'esclusiva retro jersey, che reinterpreta l’estetica degli anni ’70 in chiave attuale, fondendo i codici identitari dei Pink Floyd a quelli dell’Inter riprendendo un'iconica foto della PFFC di Kim Gottlieb-Walker, fonte d'ispirazione della collezione, Inter Media House ha anche realizzato un video ad hoc. Video che riprende sì appunto la curiosa storia della PFFC che "torna a giocare" con l'Inter attraverso la capsule, ma ben si abbina anche al momento dei nerazzurri con il sottofondo di Wish You Were Here: "Quindi tu pensi di saper distinguere il paradiso dall’inferno? Cieli blu dal dolore, sai distinguere un campo verde da una fredda rotaia d’acciaio? Correndo sopra lo stesso vecchio suolo, e come abbiamo trovato le stesse vecchie paure, vorrei tu fossi qui". Un auspicio che sposa a meraviglia la filosofia della Beneamata e dei suoi tifosi che, per riprendere un vecchio slogan, hanno sempre sostenuto che "niente è come esserci". Essere lì, al fianco di una squadra che mai come in questo momento ha bisogno e non a caso vorrebbe che tutti "fossero qui".