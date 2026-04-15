Buone notizie per Gian Piero Gasperini che ritrova una colonna della difesa della sua Roma, Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso torna a disposizione della squadra e oggi si è allenato con il resto dei compagni a Trigoria. Due settimane dopo l'infortunio rimediato dieci giorni fa nella partita di San Siro della sera di Pasqua contro l'Inter, il difensore giallorosso è tornato a correre in campo insieme al resto del gruppo di Gasperini per preparare la sfida del weekend contro l'ex squadra del tecnico dei capitolini, l'Atalanta.

Mancini al Meazza aveva inaugurato bene la sua serata, segnando il gol del momentaneo pareggio della Roma, prima di dover dare forfait e uscire all'intervallo dopo un problema rimediato alla gamba rivelatosi poi lesione all'adduttore destro. Mancini anticipa addirittura i tempo, considerate le stime dei medici che presagivano uno stop di almeno 2-3 settimane.