Quest'oggi, alla Pinetina, Lautaro Martinez e Yann Bisseck si sono allenati a parte e, dunque, non saranno disponibili per Inter-Cagliari di venerdì sera. Se per il Toro era escluso a priori un recupero lampo dopo il recente infortunio al polpaccio patito settimana scorsa, per il tedesco c'erano più aspettative circa un possibile ritorno tra i convocati già per la sfida di dopodomani. Invece bisognerà attendere ancora: il difensore potrebbe farcela per la gara infrasettimanale di Coppa Italia contro il Como, altrimenti ci proverà per Torino-Inter, l'appuntamento a cui punta anche il capitano nerazzurro. Le valutazioni, comunque, sono rinviate a settimana prossima. Lo riferisce Sky Sport.